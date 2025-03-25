İçişleri Bakanı Yerlikaya Duyurdu! Bir Haftada 1418 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan beri 1.418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya Duyurdu! Bir Haftada 1418 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart'tan beri 1.418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak" dedi.

Yerlikaya'nın paylaşım şöyle:

"19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir."

Bakan Yerlikaya, 'İmamoğlu' Eylemlerindeki Gözaltı Sayısını AçıkladıBakan Yerlikaya, 'İmamoğlu' Eylemlerindeki Gözaltı Sayısını AçıkladıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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