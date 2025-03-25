Bakan Göktaş'tan Şehit Çocuklarına Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ şehitlerinin çocuklarıyla bir araya geldi. Bakan Göktaş "Sizlerle beraber olmak, burada misafir etmek bizler için çok çok kıymetli dedi.

Bakan Göktaş'tan Şehit Çocuklarına Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ şehitlerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Zafer Şehit Aileleri Destek İçtimai Birliği'nin koordinasyonunda, Türk dünyası halkları, özellikle şehit aileleri arasında ilişkilerin ve birliğin güçlendirilmesi, ortak değerlerin tanıtılması amacıyla bazı etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye gelen şehit çocuklarını, Bakanlık Toplantı Salonu'nda ağırladı.

Göktaş burada yaptığı konuşmada, şehitlerin emaneti çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler Azerbaycan'ın kahraman evlatlarının bizlere emanetisiniz. Sizlerle beraber olmak, burada misafir etmek bizler için çok çok kıymetli." dedi.

Kaynak: DHA

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