İzmir'de Feci Kaza: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan Hayatını Kaybetti

İzmir’de gerçekleşen korkunç kazada, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti. Kaçan sürücü kısa süre içerisinde yakalandı.

İzmir'de Feci Kaza: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan Hayatını Kaybetti

İzmir’in Kuşadası-Seferihisar kara yolunda meydana gelen trajik kazada, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56) hayatını kaybetti.

Talip B. (75) yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi’nde yolda yürüyen Kayhan’a çarptı.

İzmir'de Feci Kaza: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Kayhan’ı ağır yaralı olarak Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kayhan yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde kısa süre içinde yakalandı.

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Kaynak: AA

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