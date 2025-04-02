Özgür Özel'den Boykot Soruşturmasına Tepki
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, boykot soruşturmasına tepki gösterdi. Özel, "Boykot demokratik haktır" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrısı yapanlara re'sen soruşturma başlatılacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özel karara sosyal medya hesabından bir açıklama ile tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu paylaşan Özel, "Boykot demokratik haktır. 2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir" ifadelerini kullandı.
Özel'in açıklaması şöyle:
"Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz! Boykot demokratik haktır. 2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir. Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir. Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz. Hadi buyrun…"
Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz!— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 1, 2025
Boykot demokratik haktır.
2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir.
Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir.
Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz.
Hadi… pic.twitter.com/1CVtaaCxeK
Kaynak: Haber Merkezi