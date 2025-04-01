Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Muhalefete Boykot Tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan boykot tepkisi geldi. Yılmaz, "Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Muhalefete Boykot Tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekonomik boykot çağrısına tepkiler peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da boykot çağrısına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Yılmaz, "Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Muhalefete Boykot Tepkisi - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Bölgemizde yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmeler iç çekişmelere feda edilemeyecek düzeyde hayatidir. Küresel siyaset ve ekonomide belirsizlik ve riskler kadar, yeni imkan ve fırsatların oluştuğu bir dönemden geçiyoruz.

Terörsüz Türkiye hedefi için son derece kıymetli bir çaba içindeyiz. Tarihimizin en büyük deprem afetinin yaraları hızla sarılmaktadır.

İnsanımızın kalıcı refahı için ekonomik programımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Gündemimiz; dış politika, demokrasi ve kalkınmada çıtamızı daha ileri taşımaktır.

Toplumsal huzur, refah ve milli birlik, siyaset kurumunun ortak sorumluluğudur. Demokrasinin olmazsa olmazı olan muhalefet, meşru zeminlerde, yapıcı öneri ve eleştiriler ile yapılır. Sokak ve boykot çağrıları ile toplumsal huzuru ve ekonomik istikrarı hedef alan bir muhalefet kaybetmeye mahkumdur. Ayrıştırıcı, tehditkar ve kutuplaştırıcı söylemleri esas alan, hukuk tanımaz siyaset tarzı, tarih önünde ve milletimizin vicdanında karşılığını bulacaktır."

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Kaynak: Haber Merkezi

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