Bakan Bolat'tan '2 Nisan Boykotu'na Karşı 'Ticaret Yapın' Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel çok sayıda marka için boykot çağrısında bulundu. Üniversite öğrencilerinin 2 Nisan tarihindeki tüketim boykotu çağrısı da kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yüzbinlerce vatandaş 2 Nisan'da alım satım yapmayacağını açıklayarak boykota destek vereceğini belirtti.

Boykot çağrılarına iktidardan tepkiler ise peş peşe geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrılarına karşı 2 Nisan’da alışveriş yapma çağrısında bulundu.

Bolat, "Eğer bugün, yarın veya birkaç gün içinde alışveriş yapmayı planlıyorsanız, özellikle 2 Nisan’da alışverişinizi yapın. Ticaretin durdurulmasına yönelik bu girişimleri boşa çıkarmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

Kaynak: AA