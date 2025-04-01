Mansur Yavaş'tan Boykot Soruşturmasına Tepki: Suç Değil İfade Özgürlüğü

Türkiye'de vatandaşlar 2 Nisan'da tüketim boykotu yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise boykot çağrılarına karşı harekete geçerek soruşturma başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş soruşturmaya, "Bir vatandaşın, anayasal çerçevede tüketim tercihini kullanması; suç değil, ifade özgürlüğüdür" diye tepki gösterdi.

Mansur Yavaş'tan Boykot Soruşturmasına Tepki: Suç Değil İfade Özgürlüğü

2 Nisan'da planlanan tüketim boykotu, Türkiye'de ekonomik ve siyasi tartışmaların odağı haline geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yapılan boykot çağrılarına ilişkin olarak "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Yavaş, "Vatandaş ne alacağına da, ne almayacağına da kendi karar verir" dedi.

Mansur Yavaş'tan Boykot Soruşturmasına Tepki: Suç Değil İfade Özgürlüğü - Resim : 1

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Bir vatandaşın, anayasal çerçevede tüketim tercihini kullanması; suç değil, ifade özgürlüğüdür. Vatandaş ne alacağına da, ne almayacağına da kendi karar verir. Sorgulanması gereken halkın tercihi değil, halkı bu tercihe mecbur bırakanlardır. Boykot bir tepki değil, bir çığlıktır. Görmek istemeyene duyurmak içindir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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