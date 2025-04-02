Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Boykot Çıkışı: 'Emperyalist Bir Operasyon'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ‘2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz’ başlığıyla başlatılan boykota ‘Tüketim boykotu emperyalist bir operasyondur. Tüketiciyi alışveriş boykotuna çağırma fikri hukuk ihlaline dayanan yeni nesil bir eylemdir’ diyerek tepki gösterdi.

Esma Karayel Esma Karayel
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Boykot Çıkışı: 'Emperyalist Bir Operasyon'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı ile başlayan ‘boykot’ devam ediyor.

Özgür Özel’in vatandaşlara seslenerek saydığı boykot listesi genişlerken, sosyal medyada bugün için başlatılan ‘ekonomik boykot’ çok konuşuldu.

‘2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz’ başlığıyla başlatılan boykota çok sayıda ünlü isimden de destek gelirken, boykot kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan bir eleştiri geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Boykot Çıkışı: 'Emperyalist Bir Operasyon' - Resim : 1

'YENİ NESİL EYLEM'

Sosyal medya hesabı X üzerinden ‘Tüketim boykotu emperyalist bir operasyondur’ diyerek tepkisini dile getiren Mehmet Uçum, şöyle seslendi:

Tüketiciyi alışveriş boykotuna yani tüketim boykotuna çağırma fikri küresel emperyalizmin milli devletlere ve milli tutumlara karşı yaptığı operasyonların bir parçasıdır ve hukuk ihlaline dayanan yeni nesil bir eylemdir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Boykot Çıkışı: 'Emperyalist Bir Operasyon' - Resim : 2

'KÜRESEL EMPERYALİZMİN PROJELERİ'

Hukuk ihlali yapılarak uygulanması planlanan yeni nesil eylemlerin tamamı küresel emperyalizmin projeleridir. Bunlar global merkezler tarafından geliştirilir ve uygun şartları oluşturulmuş hedef ülkelerde devreye sokulur.

'HUKUK İHLALİNE DAYALI'

Eylemlerin ülke dışında da devam ettiğini ifade eden Uçum, şöyle devam etti:Örneğin bugün Türkiye’de tüketim boykotu eylemini kışkırtan küresel merkezler 5 Nisan günü ABD’de, milli yaklaşımları sebebiyle küreselcilerle çatışan Trump yönetime karşı hands off (dokunma) eylemini organize ediyor. 50 eyaletin tamamında mitingler, yürüyüşler ve protestolar da dahil olmak üzere 600'den fazla planlı eylem hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Boykot Çıkışı: 'Emperyalist Bir Operasyon' - Resim : 3

Küreselcilerin ideolojik ve pratik aracı haline gelen hukuk ihlaline dayalı yeni nesil eylemlerin başlıcaları şunlardır:

- Sembolizmle desteklenen sokak eylemleri ve vandalizm.

- Milli ve yerli firmaları hedef alan siyasi amaçlı ekonomik ve ticari boykotlar.

- Tüm ekonomiyi hedef alan tüketicinin alışveriş boykotu (tüketim boykotu).

- Genel ekonomik faaliyetin siyasi amaçlı olarak ülke çapında durdurulması.

Global merkezlerce hukuk ihlaline dayanan başka eylem türleri de geliştirilebilir. Hedef ülkenin turizmini ve dış ticaretini kara propoganda ile baltalama tarzı eylemler de geçmişte uygulandı, yeniden piyasaya sürülebilir.

Günümüzün milli kurtuluş savaşları neoliberalizmin ve küresel emperyalizmin, hukuk ihlaline dayanan yeni nesil eylemlerle milli devletlere yaptığı saldırılara karşı durma ve bu saldırıları püskürtme savaşlarıdır.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Boykot Çıkışı: 'Emperyalist Bir Operasyon' - Resim : 4

'TÜRKİYE SALDIRILARLA KARŞI KARŞIYA'

Türkiye, yolsuzluk ve terör soruşturmaları bahane edilerek muhalefetin mandacı kesimleri eliyle devreye alınan ve hukuk ihlaline dayanan yeni nesil eylemler yoluyla bir kez daha küresel emperyalist saldırıyla karşı karşıyadır.

Son günlerde gördüğümüz sembolizmle desteklenen sokak eylemleri ve vandalizm gibi, milli ve yerli firmaları hedef alan ticari boykot ile tüm ekonomiyi hedef alan tüketim boykotu çağrıları da emperyalist odakların yerli işbirlikçilerine verdikleri aklın gereğidir.

'ÜRETİLMİŞ BİR AKIL'

Muhalefetin mandacı kesimleri tarafından (güya bazı gençlerin talebi gibi) gündeme getirilen alışveriş boykotu neoliberal globalist ajanda çerçevesinde üretilmiş bir akıldır.

Hedef meşru talepler ifade etmek değildir. Amaç bir hakka ulaşmak değildir. Hedef sosyal, siyasi ve ekonomik bir kaos çıkarmaktır. Amaç küresel emperyalizme ve neoliberal politikalara hizmet edecek bir iktidar değişikliği sağlamaktır.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Boykot Çıkışı: 'Emperyalist Bir Operasyon' - Resim : 5

'HİÇ PRİM VERMEDİ'

İçeride mandacı olmayı kabul ve ilan etmiş siyasi aktörler de devşirilmişse amaca ulaşmak için daha fazla kaos stratejileri devreye sokulur. Türkiye için bu kirli planların yapıldığı görülüyor. Ancak küresel emperyalizm ve yerli işbirlikçileri şunu bilmelidir ki Türkiye halkı bu tip emperyalist operasyonlara hiç bir zaman prim vermedi bundan sonra da asla itibar etmez. Muhalefetin milli kesiminin de yurtsever tutum alacağına şüphe yoktur.

Tarihimizdeki tecrübeyle sabittir: Türk Milleti ve onun hangi kökenden olursa olsun her mensubu emperyalist saldırıların her türüne ve her şekline karşı milli kurtuluş ruhuyla gereken cevabı daima vermiştir bu kez de gereğini yapacaktır.

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Kaynak: Haber Merkezi

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