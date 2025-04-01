Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Boykot Tepkisi: Vatandaşlarımız Saldırgan Siyasetçileri Boykot Edecektir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Lideri Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi. Çelik, "Özel’in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek amacıyla yürüttüğü faaliyetler yalnızca kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu tür sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir" dedi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Boykot Tepkisi: Vatandaşlarımız Saldırgan Siyasetçileri Boykot Edecektir

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, Özel’in muhalefet anlayışının Türkiye'ye tehdit oluşturduğunu belirterek, "Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini kontrol altına alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak amacıyla toplumsal ve ekonomik yapıyı hedef almaktadır" dedi.

Çelik, "Özgür Özel’in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek amacıyla yürüttüğü faaliyetler yalnızca kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu tür sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Boykot Tepkisi: Vatandaşlarımız Saldırgan Siyasetçileri Boykot Edecektir - Resim : 1

Çelik'in açıklaması şöyle:

"CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük ‘siyasi fanatizm’ ve ‘sosyal bölücülük’ olarak kayda geçmiştir. Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür.

CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı ‘fişlemek’ ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Boykot Çağrısı Yapanlara Soruşturmaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Boykot Çağrısı Yapanlara SoruşturmaSiyaset

Üniversite Öğrencilerinin Boykot Çağrısına Özgür Özel'den DestekÜniversite Öğrencilerinin Boykot Çağrısına Özgür Özel'den DestekGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Çelik Özgür Özel Boykot
İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli İçini Yiyip Dışını Hep Atıyoruz ama Meğer Asıl Şifa Kabuklardaymış! Kabuğu Altından Daha Değerli
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Boykot Çağrısı Yapanlara Soruşturma Boykot Çağrısı Yapanlara Soruşturma
DEM Parti'de MYK 'İmralı Süreci' İçin Toplanıyor DEM Parti'de MYK 'İmralı Süreci' İçin Toplanıyor
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
O Bölgede Oturanlar Yaşadı! Bakanlık Duyurdu: Hibe Desteği ve Geri Ödemesiz Kredi Verilecek O Bölgede Oturanlar Yaşadı! Bakanlık Duyurdu: Hibe Desteği ve Geri Ödemesiz Kredi Verilecek
SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu SSK, BağKur ve Bütün Emekliler İçin SGK Düğmeye Bastı: Resmen Ücretsiz Oldu
Ünlü Markanın Yumurtalarında Çamaşır Suyu Tespit Edildi! Raflardan Acil Toplatılıyor Ünlü Markanın Yumurtalarında Çamaşır Suyu Tespit Edildi! Raflardan Acil Toplatılıyor
40 Yıllık Halı Yıkamacı İtiraf Etti: Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı... Halıdaki Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor Ne Deterjan, Ne Leke Çıkarıcı... Halıdaki Lekeler En İyi Bununla Çıkıyor
Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek Bunu Yapan Tapu Sahibi Yandı! Varını Yoğunu Kaybedecek: Faiz Üstüne Faiziyle Ödeyecek