Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Boykot Tepkisi: Vatandaşlarımız Saldırgan Siyasetçileri Boykot Edecektir

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, Özel’in muhalefet anlayışının Türkiye'ye tehdit oluşturduğunu belirterek, "Özgür Özel, CHP'nin tüm dinamiklerini kontrol altına alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak amacıyla toplumsal ve ekonomik yapıyı hedef almaktadır" dedi.

Çelik, "Özgür Özel’in Türkiye'nin kazanımlarına zarar vermek amacıyla yürüttüğü faaliyetler yalnızca kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu tür sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük ‘siyasi fanatizm’ ve ‘sosyal bölücülük’ olarak kayda geçmiştir. Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığı net şekilde görülmüştür.

CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı ‘fişlemek’ ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir."

Kaynak: Haber Merkezi