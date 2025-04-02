Bakan Yerlikaya'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Tehditlerle, parmak sallamalarla, sokak ve boykot çağrılarıyla eğip, bükülemez." dedi.

Boykot çağrılarının ekonomik bağımsızlığa yönelik bir sabotaj olduğunu belirten Yerlikaya, bu durumun binlerce insanın ekmeğiyle oynamak anlamına geldiğini ifade etti. "Türkiye kendi ayakları üzerinde durdukça, güçlü bir duruş sergiledikçe aynı oyunlar sahneye konuyor. Şimdi de 'boykot' diyorlar. Peki, kim kimi boykot edecek? Milletimiz kendi üreticisini, çiftçisini mi boykot edecek?" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, "Parti içi kavgalarınıza ülkemizi alet etmeyin!" diyerek muhalefete yüklendi. Türkiye'nin üretimle büyüyeceğini söyleyen Yerlikaya, "Boykotla değil, üretimle büyürüz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerimizi kendi siyasi emelleri uğruna sokaklara çağırıp iç karışıklık çıkarmaya çalışanlar; halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumlarını ekmeye uğraşanlar, “işkence yapılıyor” diyerek ülkemize iftira atanlar, şimdi de ‘’boykot çağrısı’’ yapıyorlar.



Ana muhalefetin fütursuz… pic.twitter.com/CNCk5DmN6w — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2025

Kaynak: AA