Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor... Çok Kuvvetli Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, bazı illerde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor... Çok Kuvvetli Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Muğla, Düzce, Bolu, Tunceli, Bingöl ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor... Çok Kuvvetli Olacak - Resim : 1

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor... Çok Kuvvetli Olacak - Resim : 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Muğla, Düzce, Bolu, Tunceli, Bingöl ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor... Çok Kuvvetli Olacak - Resim : 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Düzce ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu Sağanak yağış fırtına çöl tozu
Son Güncelleme:
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
7 Yıl Sonra Dosya Raftan İndi: Çöpte Ölü Bulunan Bebeğin Katili Bulundu Çöpte Ölü Bulunan Bebeğin Katili Bulundu
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Sert Yanıt: Kime Hizmet Ediyorsun? Özgür Özel'den Hisarcıklıoğlu'na Sert Yanıt: Kime Hizmet Ediyorsun?
Ünlü Market Zincirinden Beklenmedik Karar! Kapanıyor Ünlü Market Zincirinden Beklenmedik Karar! Kapanıyor
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi
Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem! İl il değişecek... Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem
Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor... Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den Kritik Uyarı! Sağanak, Fırtına, Çöl Tozu Geliyor... Çok Kuvvetli Olacak