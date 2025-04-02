7 Yıl Sonra Dosya Raftan İndi: Çöpte Ölü Bulunan Bebeğin Katili Bulundu
Muğla’nın Ortaca ilçesinde, 2018 yılında bir çöp konteynerinde poşet içinde ölü bulunan kız bebeğin, annesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yedi yıl sonra dosyayı yeniden açan polis ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda bebeğin annesi Gülcan Deniz’i tespit etti. Suçunu itiraf eden anne ve olaydan haberdar olduğu belirlenen baba İsmail Deniz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 10 Temmuz 2018’de Ortaca’nın Ekşiliyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar, bir çöp konteynerinde poşet içinde bebek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, bebeğin doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden çöpe atıldığı belirlendi.
7 YIL SONRA DOSYA RAFTAN İNDİ
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul dosyayı tekrar incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bebekle birlikte çöpe atılan bir çikolata ambalajının yer aldığı market poşeti incelendi. Polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceleyerek şüphelinin Gülcan Deniz (42) olduğunu tespit etti.
KORKUNÇ İTİRAF
Gözaltına alınan Gülcan Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu ve doğum sonrası öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti. Deniz, ifadesinde kocasının kendisine sürekli eziyet ettiğini, bu nedenle çocuğu dünyaya getirmek istemediğini söyledi. Evde, salon kısmında doğum yaptığını anlatan anne, bebeğinin boynuna bir bez parçasıyla düğüm atarak boğduğunu ve cesedini poşete koyarak çöp konteynerine attığını kabul etti.
ANNE VE BABA TUTUKLANDI
Gülcan Deniz ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen eşi İsmail Deniz (43), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA