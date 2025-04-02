Kimlik Kontrolü Yapan Bekçilere Silahlı Saldırı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde gece saatlerinde kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiler ile üç kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, yüzüne kurşun isabet eden bekçi Uğur Gölcek ağır yaralandı.

Kimlik Kontrolü Yapan Bekçilere Silahlı Saldırı

Olay, saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece bekçileri, sokakta şüpheli hareketler sergileyen üç kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak kimlik vermeyi reddeden şahıslar, bekçilere silah çekerek ateş açtı.

Çıkan çatışmada yüzüne kurşun isabet eden Uğur Gölcek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı bekçiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

KAÇAN 3 KİŞİ ARANIYOR

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayın gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan üç şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, çatışma noktasında detaylı çalışma yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, hastaneye giderek yaralı bekçi Uğur Gölcek’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Gölcek’in tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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