Yalova'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 5 kişiye operasyon düzenledi. 1 kişi tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yalova'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'nın Termal ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda, S.K., O.K., R.D., S.İ. ve H.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 366 adet sentetik ecza hap, 23 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 41 tabanca fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, yasal işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

Yalova'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu - Resim : 1

Mahkeme, 5 şüpheliden S.K.'yı tutuklarken, diğer 4 şüpheliye adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı ve operasyonları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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