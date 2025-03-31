Isparta Otogarı’nda Şüpheli Tavırlarla Yakayı Ele Verdi

Olay, 29 Mart 2025 tarihinde Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde bulunan yeni otogar bölgesinde meydana geldi. Otogar içerisindeki bankta yatan bir kişinin şüpheli tavırları üzerine bölgedeki bekçiler harekete geçti.

Yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde 2 parça halinde toplam 40 içimlik sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA