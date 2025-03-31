Elazığ Keban’da Dolu Yağışı: Tarım Arazileri Zarar Gördü

Elazığ’ın Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde aniden bastıran dolu yağışı, çevreyi kısa sürede beyaza bürürken tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Elazığ Keban’da Dolu Yağışı: Tarım Arazileri Zarar Gördü

Elazığ’ın Keban ilçesi dolu yağışına teslim oldu. Gökbelen köyünde öğle saatlerinde etkili olan ve misket büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, yağışın etkisiyle günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

Özellikle bazı tarım alanlarında hasar meydana geldiği öğrenilirken, köy sakinleri dolunun bu denli etkili olmasının kendilerini şaşırttığını belirtti. Yetkililerin, zarar tespiti için ilerleyen günlerde bölgede inceleme yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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