Kırıkkale'de 1 Haftalık Denetimde 177 Şüpheliye Adli İşlem

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından 24-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 5 bin 851 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldı. Denetimlerde ayrıca 459 araç kontrol edildi.

Asayiş olaylarına karıştıkları belirlenen 177 şüpheli, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 30 fişek ve 328 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, ilgili kişiler hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA