Aydın İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın ili için önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Nisan 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Açıklamada, yağış miktarının yerel olarak 21-50 kg/m² arasında olabileceği belirtilirken; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve fırtına, yerel dolu yağışı ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA