Aydın İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Aydın genelinde 1 Nisan Salı günü etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Aydın İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın ili için önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Nisan 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Açıklamada, yağış miktarının yerel olarak 21-50 kg/m² arasında olabileceği belirtilirken; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve fırtına, yerel dolu yağışı ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın
Elazığ’da Heyelan Ulaşımı Durdurdu Elazığ’da Heyelan Ulaşımı Durdurdu
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Gümüşhane'de Kız Meselesi Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü Gümüşhane'de Kız Meselesi Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü
Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor
Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti