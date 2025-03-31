Aydın İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Aydın genelinde 1 Nisan Salı günü etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın ili için önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, 1 Nisan 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Açıklamada, yağış miktarının yerel olarak 21-50 kg/m² arasında olabileceği belirtilirken; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve fırtına, yerel dolu yağışı ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Kaynak: İHA