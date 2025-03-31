Gümüşhane'de Kız Meselesi Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de Kız Meselesi Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Olay, gece saatlerinde Kürtün ilçesine bağlı Demirciler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan Şaban Y. (50), Cumali Y. (20), E.Y. (17) ile Abbas Ş. (46) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü atışmanın büyümesiyle birlikte kavga silahlı çatışmaya dönüştü.
Tartışma sırasında yüzüne muşta darbesi alan Abbas Ş., yanında getirdiği silahla Şaban Y., Cumali Y. ve E.Y.’ye ateş açtı. Olay sonrası köye jandarma asayiş ve komando ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Silahla karnından vurulan Şaban Y. ve yüzüne muşta ile yaralanan Abbas Ş., Trabzon’daki hastanelere sevk edilirken; kol ve karın bölgesinden vurulan Cumali Y. ile sol bacağından yaralanan E.Y. ise Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayın gerçekleştiği Demirciler köyünde güvenliği sağlamak adına geniş çaplı önlemler aldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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