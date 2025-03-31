Eskişehir’de Sağanak ve Dolu Hayatı Kısa Süreli Olumsuz Etkiledi

Eskişehir, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün gün içinde yaptığı uyarıların ardından öğleden sonra ani sağanak ve dolu yağışına teslim oldu. Gök gürültülü sağanakla birlikte etkili olan dolu, kentte kısa süreli yoğunluğa sebep olurken, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Uyarılara rağmen dışarıda bulunan çok sayıda kişi, yağmur ve doludan korunmak için sığınacak yer aramak zorunda kaldı. Dolu yağışının ardından yolların bazı bölümleri beyaz örtüyle kaplanırken, şiddetli sağanak nedeniyle kent merkezinde yer yer su birikintileri oluştu.

Yetkililer, önümüzdeki saatlerde de benzer hava olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA