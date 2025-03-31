Konya’da Torpil Faciası: Çocukların Oyunu Yangına Neden Oldu

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, edinilen bilgilere göre çocuklar tarafından atılan torpil, bahçede bulunan odun yığınını tutuşturdu.

Kısa sürede büyüyen alevler, odunların hemen yanında bulunan kulübeye sıçradı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirirken, olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sonucu tamamen yanan kulübe kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA