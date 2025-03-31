Elazığ’da Heyelan Ulaşımı Durdurdu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen heyelan, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol trafiğe kapanırken, bölgede su taşkınları da yaşandı.

Elazığ’da Heyelan Ulaşımı Durdurdu

Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinin Hoşrik mezrasında, sağanak yağış ve kar sularının erimesiyle birlikte toprak kayması meydana geldi. Oluşan heyelan nedeniyle bölgedeki yol ulaşıma kapandı. Ayrıca derelerde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte taşkınlar yaşandı. Ulaşımın aksadığı bölgeye ekipler sevk edilirken, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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