Balıklıgöl Bayramın 2. Gününde Dolup Taştı

Şanlıurfa’nın simgelerinden biri olan Balıklıgöl, bayram tatilinin 2. gününde yerli turistlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, tarihi atmosferde balıklara yem atıp bol bol fotoğraf çektirdi.

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Balıklıgöl Bayramın 2. Gününde Dolup Taştı

Bayram tatilini değerlendiren birçok vatandaş, rotasını Şanlıurfa’ya çevirdi. Kente gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktalarından biri ise her zamanki gibi Balıklıgöl oldu. Doğal yapısıyla dikkat çeken, dini ve tarihi yönüyle de öne çıkan bölge, tatilin ikinci gününde yoğunluk yaşadı. Balıklıgöl'e gelen misafirler, kutsal kabul edilen balıkları besleyip göl çevresinde hatıra fotoğrafları çektirdi. Yoğun kalabalığa rağmen alandaki hareketlilik gün boyunca sürdü.

Kaynak: İHA

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