Isparta’da Alkollü Sürücünün Kullandığı Araç Şarampole Yuvarlandı

Kaza, Isparta-Konya kara yolunun Şarkikaraağaç mevkisinde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ekrem K. yönetimindeki 07 BBB 729 plakalı Opel marka araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı ve şarampole yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Ekrem K.’nin 0.78 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA