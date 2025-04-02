İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Yağmur Kanalına Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına düştü.

Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde gerçekleşen kazada, İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan 20 yaşındaki Habil B.'nin kullandığı otomobil, ani bir şekilde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücü Habil B. ve yolcu koltuğunda oturan 20 yaşındaki Mine K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Jandarma ekipleri kazanın nedenlerine ilişkin soruşturma başlatırken, sürücülerin özellikle yağışlı havalarda daha dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: DHA