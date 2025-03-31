Madde Etkisindeki Genç Sokak Ortasında Yere Yığıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından şahıs, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, şehirde uyuşturucu kullanımının endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi. Vatandaşlardan biri, "Artık bu tür görüntüler bizim için sıradan hale geldi. Ya mahallemizde ya da şehir merkezinde sürekli böyle olaylara tanık oluyoruz. Gençlerimiz gözümüzün önünde yok oluyor. Eskiden Adıyaman’da böyle şeyler görmek mümkün değildi. Birilerinin artık bu duruma dur demesi gerekiyor" diyerek yaşananlara isyan etti.

Kaynak: İHA