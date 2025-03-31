Efeler’de Kaçak Tütün Operasyonu: Sigara İmalathanesine Baskın Düzenlendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışma kapsamında, sigara kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Efeler ilçesinde sigara sarımı yaptığı belirlenen bir şahsın adresine yapılan baskında, kaçak tütün ürünleri ve üretim malzemeleri ele geçirildi. Yapılan aramada 11 bin 500 adet boş makaron, 19 bin adet tütünle doldurulmuş makaron, 155 kilogram açık tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet tütün kıyma makinesi bulundu. Kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA