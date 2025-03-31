Dün Çığ Bugün Heyelan! Artvin'de Bir Felaket Daha

Artvin'de çığ felaketinin ardından bir de heyelan felaketi yaşandı. Ardanuç'ta meydana gelen toprak kayması büyük korku ve paniğe neden oldu, köy yolu ulaşıma kapandı.

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Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyü yolunda heyelan meydana geldi. Ağaçların köklerinden sökülerek yolun üzerine devrilmesi köylüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Heyelan anını kaydeden bir vatandaş, "Bakın ağaçlar kökünden sökülüyor, bakın ağaçların gelişine bakın, şuraya bakın, ağaç geliyor ve diğer taraftan da geliyor. Bu bir afet ve böyle kalmaz" dedi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Bölgedeki heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Tosunlu köyüne ulaşmak için Kirazlı yolu trafiğe açıldı. Kapanan köy yolunu açma çalışmaları başlatıldı.

DÜN DE ÇIĞ DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesinde dün sabah da çığ düşmüştü. Çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

Kaynak: ANKA

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