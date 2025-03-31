Şehit Babasına Duygulandıran Ziyaret

Erzurum Valisi, Isparta’da şehit düşen Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in ailesini ziyaret etti.

Şehit Babasına Duygulandıran Ziyaret

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi’ye ziyaretinde; Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti.

Kaynak: İHA

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