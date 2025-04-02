Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yalova’dan Erzincan’a gitmekte olan E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçe merkezi girişinde devrildi. Kazanın ardından bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 23 kişi ise ambulanslarla İmranlı, Zara ve Hafik Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"02 Nisan Çarşamba günü saat 04.40 sıralarında, D-200 kara yolu İmranlı ilçesi yakınlarında, Yalova'dan Erzincan'a seyir halinde olan E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı yolcu otobüsünün, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrilmesi sonucu tek taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma ile arama - kurtarma ekipleri kaza mahalline sevk edilmiştir.

Kaza sonucu otobüste bulunan 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 27 kişiden 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 23 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar İmranlı, Zara ve Hafik Devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Söz konusu kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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