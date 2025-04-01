Kastamonu’da Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Kastamonu’da Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Ersizlerdere köyü mevkisinde gerçekleşti. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 58 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın meydana geliş sebebinin netleşmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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