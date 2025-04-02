Somer Şef'ten Dikkat Çeken 'Boykot' Hamlesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alınmıştı. Çok sayıda ünlü isimden de boykotu destekleyen paylaşımlar art arda sıralanmıştı.

SORUŞTURMA SİNYALİ VERİLMİŞTİ

Boykot desteklerinin ardından soruşturma sinyali verilerek şu açıklama yapılmıştı: Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır.

SOMER ŞEFTEN BOYKOTA DESTEK

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu da 2 Nisan boykotuna destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Somer Şef, desteğini duyurarak bugün restoranının kapalı olduğunu duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi