Ünlü Rapçi Reynmen’den Tarkan’a Büyük Vefa! Desteği Sonrası Övgü Yağdırdı

Megastar Tarkan'ın 68 yaşındaki annesi Neşe Telvetoğlu'nun kalp krizi geçirmesi sonrasında hayatını kaybetmesi, ünlü şarkıcıyı yasa boğmuştu. Annesini kaybettikten sonra sahneye çıkan Tarkan, sahnede gözyaşlarına engel olamamış, dakikalarca ağlamıştı.

'HEM AĞLADIK HEM EĞLENDİK'

Tarkan'ın acı kaybının ardından destek vererek yanında olmak için konserine gelen ünlü rapçi Reynmen, arkadaşıyla fotoğraflar paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Reynmen 'Kader anı. Hem çok ağladık, hem çok eğlendik. Dün, duruşuna, çizgisine, tavrına bir kez daha hayran olduğum Tarkan abimin konserindeydim. Sahnede dimdik ama bir o kadar da yürekten durdu' notunu düştü.

REYNMEN'DEN BÜYÜK VEFA

Konserine gelen Reynmen'i fark eden Tarkan, sahnedeyken ünlü rapçiye teşekkür ederek övgüler yağdırdı. Tarkan 'Çok seviyorum onu. Çok vefalı bir arkadaş o’ diye seslendi.

Tarkan'ın övgülerini alan Reynmen ise ayağa kalkarak alkış tuttu ve gülümsedi. İki ismin o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi