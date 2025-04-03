Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Oğlunun İsmi Ortaya Çıktı: Anlamını Duyanlar Şaşırdı
Geçtiğimiz yıl İtalya’da evlenen ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birkaç gün önce ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin oğullarına verdiği isim ise anlamıyla dikkat çekti.
Kaynak: Hürriyet
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Eylül ayında Roma’da sade bir törenle evlenmişti. Evliliklerinin ardından kısa sürede bebek müjdesini paylaşan ikili, birkaç gün önce oğullarını kucaklarına aldı. Özel bir hastanede doğum yapan Pınar Deniz’in ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
OĞLUNA VERDİKLERİ İSİM ORTAYA ÇIKTI
Çiftin minik bebeklerine verdikleri isim ortaya çıktı. Hürriyet’in haberine göre, oğullarına Fikret Hakan adını veren Deniz ve Yıldırım çifti, bu tercihi aile bağlarını yaşatmak adına yaptı. Bebeğin ikinci ismi olan Hakan, Kaan Yıldırım’ın babasının ismi olmasıyla duygusal bir anlam taşıyor.
FİKRET HAKAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Fikret ismi, Arapça kökenli olup "düşünce, fikir, akıl" anlamına gelir. Bu isim, düşünme, akıl ve fikir ile ilişkilendirilir. Fikret ismi, genellikle düşünceli, akıllı ve fikir sahibi kişileri ifade eder. Hakan ismi ise, Türkçe kökenli olup "hükümdar, imparator, kağan" anlamına gelir. Bu isim, liderlik, otorite ve güç ile ilişkilendirilir.