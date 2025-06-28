Sinemanın Gözde Çiftinden Kötü Haber: 18 Yıllık Aşk Bitti!

Fransız sinemasının yıldız çifti Marion Cotillard ile Guillaume Canet, 18 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu. İki çocuk sahibi çiftin ayrılık kararının nedeni ise bilinmiyor.

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Sinemanın Gözde Çiftinden Kötü Haber: 18 Yıllık Aşk Bitti!
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Hem Fransız sinemasında hem de Hollywood'da önemli yapımlarda rol alan 49 yaşındaki ünlü oyuncu Marion Cotillard ve 52 yaşındaki film yönetmeni Guillaume Canet, 18 yıllık ilişkilerini noktaladıklarını açıkladı. Gözde çiftin "potansiyel bir spekülasyonu önlemek" için ilişkilerini bitirdiklerini kamuoyuyla paylaştıkları öğrenildi.

Uzun yıllar sık sık haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, ayrılık nedenlerini açıklamadı, yalnızca bu kararın ortak olarak alındığını ve ilişkilerini saygılı bir şekilde bitirdiklerini belirtti.

Sinemanın Gözde Çiftinden Kötü Haber: 18 Yıllık Aşk Bitti! - Resim : 1

HER ŞEY ARKADAŞLIKLA BAŞLADI

Marion Cotillard ve Guillaume Canet, ilk olarak 2003 yapımı "Cesaretin Var Mı Aşka?" filminin başrolünü paylaşmıştı. Başta yalnızca arkadaş olan ikili, daha sonra aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi 2007 yılında başlarken, ilk çocukları, 19 Mayıs 2011'de doğan oğulları Marcel oldu. Ardından 2017'de doğan ikinci çocukları da Louise adındaki kızları oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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