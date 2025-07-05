Kaan Urgancıoğlu Küçük Oğlu Ardıç’ın Son Halini Paylaştı: Sosyal Medya Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, 2023 yılında Burcu Denizer ile Atina’da sade bir nikahla hayatlarını birleştirmişti. Aynı yıl kucaklarına aldıkları oğulları Ardıç’ın yüzünü sosyal medyada paylaşmama kararı alan çift, özel hayatlarını kameralardan uzak yaşamaya devam ediyordu. Son olarak başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medya hesabından takipçilerine büyük sürpriz yaptı.

YÜZÜNÜ GİZLEYEREK PAYLAŞTI

Oğlu Ardıç ile birlikte geçirdiği eğlenceli anları “Otostop çeken timsahlar” notuyla paylaşan Urgancıoğlu, takipçilerini hem şaşırttı hem de gülümsetti. Urgancıoğlu’nun son paylaşımında oğulları Ardıç’ın yüzünü göstermemesi dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİ BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Baba ve oğulun doğal halleri, hayranları tarafından “Kaan’a babalık çok yakıştı” şeklinde yorumlandı.