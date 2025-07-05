Kaan Urgancıoğlu Küçük Oğlu Ardıç’ın Son Halini Paylaştı: Sosyal Medya Yıkıldı

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Ardıç ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı. Oğlu Ardıç’ın yüzünü göstermemeye özen gösteren oyuncu, sosyal medyada takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Kaan Urgancıoğlu Küçük Oğlu Ardıç’ın Son Halini Paylaştı: Sosyal Medya Yıkıldı
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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, 2023 yılında Burcu Denizer ile Atina’da sade bir nikahla hayatlarını birleştirmişti. Aynı yıl kucaklarına aldıkları oğulları Ardıç’ın yüzünü sosyal medyada paylaşmama kararı alan çift, özel hayatlarını kameralardan uzak yaşamaya devam ediyordu. Son olarak başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu sosyal medya hesabından takipçilerine büyük sürpriz yaptı.

YÜZÜNÜ GİZLEYEREK PAYLAŞTI

Kaan Urgancıoğlu Küçük Oğlu Ardıç’ın Son Halini Paylaştı: Sosyal Medya Yıkıldı - Resim : 1

Oğlu Ardıç ile birlikte geçirdiği eğlenceli anları “Otostop çeken timsahlar” notuyla paylaşan Urgancıoğlu, takipçilerini hem şaşırttı hem de gülümsetti. Urgancıoğlu’nun son paylaşımında oğulları Ardıç’ın yüzünü göstermemesi dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİ BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Kaan Urgancıoğlu Küçük Oğlu Ardıç’ın Son Halini Paylaştı: Sosyal Medya Yıkıldı - Resim : 2

Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Baba ve oğulun doğal halleri, hayranları tarafından “Kaan’a babalık çok yakıştı” şeklinde yorumlandı.

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