Ünlü Şarkıcı Doğuş'tan Şoke Eden Yeni İmaj! 'Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı ile Evlendi, Bambaşka Biri Oldu

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Doğuş’un son hali görenleri şoke etti. 4 haftada 14 kilo veren Doğuş’un yeni imajı çok konuşuldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Ünlü Şarkıcı Doğuş'tan Şoke Eden Yeni İmaj! 'Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı ile Evlendi, Bambaşka Biri Oldu
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Sesi, şarkıları, tarzıyla bir döneme damga vuran, Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile 2014 yılında evlenen ünlü şarkıcı Doğuş uzun zaman sonra ortaya çıktı. Bir dönem aldığı kilolar ile çok konuşulan ünlü şarkıcı 4 haftada 14 kilo verdi.

YENİ İMAJ!

Yeni imajıyla herkesi şaşırtan Doğuş’un saçlarını uzattığı ve rasta yaptırdığı görüldü. Son olarak verdiği kilolarla dikkat çeken Doğuş’un yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

SAÇLARINI RASTA YAPTI

Ünlü isme ‘Olmamış ama olsun', 'Tuhaf olmuş', 'Kesin peruk takmıştır, 'Yakışmış', 'Değişiklik bazen gerekiyor' gibi yorumlar yapılırken, kimileri de yeni tarzını beğendi.

Ünlü Şarkıcı Doğuş'tan Şoke Eden Yeni İmaj! 'Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı ile Evlendi, Bambaşka Biri Oldu - Resim : 1

Ünlü şarkıcının kısa süre önce böbreğinde kist çıkmış, acil ameliyat için apar topar Türkiye’ye dönmüştü.

Azerbaycan’da verdiği bir konserde eşiyle tanıştığı iddia edilen Doğuş, evliliğini paylaştığı fotoğrafa, “Sil baştan başlamak gerek bazen…” notunu düşerek duyurmuştu.

Ünlü Şarkıcı Doğuş'tan Şoke Eden Yeni İmaj! 'Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı ile Evlendi, Bambaşka Biri Oldu - Resim : 2

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Doğuş Müge Anlı
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