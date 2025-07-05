Fulya Öztürk İsyan Etti! 'Bunu Yapan da İnanan da Net Gerizekalı'

Sosyal medyada, söylemediği ifadeler kendisine aitmiş gibi bir paylaşım yapıldığını gören Fulya Öztürk ateş püskürdü. Öztürk, sosyal medyadaki bu tip paylaşımlara tepki göstererek "Bu paylaşımı yapan da buna inanan da net gerizekalıdır" dedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Fulya Öztürk İsyan Etti! 'Bunu Yapan da İnanan da Net Gerizekalı'
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Teknolojinin gelişmesiyle dolandırıcılık ve manipülasyon yöntemleri de daha çeşitli hale geldi. Sosyal medyada son dönemde giderek yayılan uydurma "haberlerden" birinin son kurbanı da haber muhabiri ve sunucu Fulya Öztürk oldu. Öztürk, sosyal medyada kendisinin fotoğrafı ve ismi kullanılarak yapılan bir paylaşıma tepki gösterdi.

Kendi fotoğrafı ve "Fulya Öztürk: Anıtkabir'in bir an önce yıkılıp yerine cami yapılması gerekiyor. Mülteci kampı da yapılabilir..." ifadesinin yer aldığı paylaşımın sosyal medyada dolaşıma sokulmasına tepki gösteren Öztürk, böyle şeylere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Fulya Öztürk İsyan Etti! 'Bunu Yapan da İnanan da Net Gerizekalı' - Resim : 1

Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu paylaşımı yapan da buna inanan da net gerizekalıdır. Yeter yeter!!! İşte sanal medya denilen çöplük böyle bir yer…" ifadelerini kullandı.

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde doğan Fulya Öztürk, yüksek öğrenimine 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde başladı. Star TV iç yapımlarda stajyer olarak televizyonculuğa başlayan Öztürk, 2008 yılında CNN Türk Programlar Departmanı'nda çalışmaya başladı.

2013 yılında saha muhabirliğine başlayan Öztürk, yaptığı pek çok haberle ödüller kazanırken, 12 Temmuz 2021 tarihinde FOX kanalına geçti ve Fulya ile Umudun Olsun adlı programı sundu. Yayın, 10 Haziran 2022'de yayınlanan bölümle sona erdi.

2022 yılında yeniden CNN Türk'e dönen Fulya Öztürk, saha muhabirliği yaptı ve CNN Türk Haber Merkezi'nin Özel Haberler Şefi olarak görev yapmaya başladı.

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