Ünlü Fenomen Mika Raun Dünyaca Ünlü Yıldız Angelina Jolie’yi İfşa Etti

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Instagram hesabından görenlerini hayrete düşürecek bir paylaşım yaptı. Mika Raun kendisini stalklayan dünyaca ünlü yıldızı ifşaladı. İşte kimsenin aklına gelmeyecek herkesin hayran olduğu o kadın oyuncu…

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Fenomen Mika Raun Dünyaca Ünlü Yıldız Angelina Jolie’yi İfşa Etti

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden yayınladığı videolarla kısa süre içinde fenomen hale gelen Mika Raun, son olarak yıllardır herkesten sakladığı sevgilisinin yüzünü paylaşması ile gündem olmuş, çok konuşulmuştu.

Ünlü Fenomen Mika Raun Dünyaca Ünlü Yıldız Angelina Jolie’yi İfşa Etti - Resim : 1

Sevgilisinin yüzünü gösterdikten sonra TikTok üzerinden videolar çekmeye devam eden Mika Raun son paylaştığı 14 Şubat Sevgililer Günü videosu ile de fenomen Dilan Polat’a benzetilmişti.

ANGELINA, MİKA HAYRANI ÇIKTI

Genç fenomen dün takipçilerini şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Mika Raun, İnstagram hesabından dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie’nin kendini stalkladığını duyurdu.

Ünlü Fenomen Mika Raun Dünyaca Ünlü Yıldız Angelina Jolie’yi İfşa Etti - Resim : 2

'ŞAKA MI?'

Raun, şaşkınlık yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: Peki Angelina Jolie’nin beni stalklaması şaka mı? Kızlar Instagram’da yeni bir özellik var artık kimler profilinize bakmış görünüyor. Bir girdim Angelina Jolie, daha ne isimler var.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mika Raun Angelina Jolie fenomen Dilan Polat Instagram
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