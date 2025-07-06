Kadınları Güçsüzleştirme Projesi Temelden Başlıyor: 720 Bin Kız Çocuğu İçin İlkokuldan Sonrası Yok

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Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınlara yönelik körüklenen sistematik nefretle beraber şiddet olayları da artıyor. Uzmanlar cinsiyet eşitliğini sağlayarak kadına şiddetle mücadelede önemli bir noktaya gelmenin yolunun aslında çocukluktan başladığını ifade ediyor. Erkek çocuklarını eşitlikçi bir zihniyetle eğitmek gerektiğini vurgulayan uzmanlar, kız çocuklarının da eşit şekilde eğitim almasının önemini işaret ediyor. Ancak Türkiye'deki vahim tablo, konuyla ilgili umutsuzluğa sürüklüyor.

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'a konuşan, Türkiye’nin ilk kadın hukuku uzmanlarından ve kadın hareketinin öncülerinden Avukat Nazan Moroğlu, eğitim sistemindeki bozulma sebebiyle kız çocuklarının okuyamaz hale geldiğini söyledi. Nazan Moroğlu, "Köy okulları kapatıldı, taşımalı eğitime geçildi, sonra da taşıyamayız dediler. Geçen yıl 720 bin kız çocuğu ilkokul 4’ten sonra okula devam edemedi" ifadelerini kullandı.

'PLANLI BİR GÜÇSÜZLEŞTİRME'

Tüm bunların aslında planlı bir güçsüzleştirme olduğunu belirten Moroğlu, "Geleceğin güçsüz kadın profili bugünden yetiştirilmeye çalışılıyor. 2002’de belediyelerde kadın belediye başkanı oranı yüzde 2. Kalkınma programında 2028 için yüzde 5 hedefleniyor. Bu kabul edilebilir bir oran değil. TBMM’deki kadın oranı 2022’de yüzde 17 iken 2028’de hedeflenen oran yüzde 25" diye konuştu.

Kadınlar için politikaların üretildiği yer olan siyaset alanında kadınların yer almamasının, onların sorunlarının da göz ardı edilmesine neden olduğunu söyleyen Moroğlu, "Burada sadece aileyi alıp içindeki kadınları korunmaya muhtaç bireyler diye tanımlarsanız kalkınmak mümkün değil. Kadın hareketinden, hak arama mücadelesinden ciddi bir korku da var" dedi. Kadın hukuku uzmanı, kadınları geri bırakan her toplumun geri kalmaya mahkum olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Nefes Gazetesi