Kars’ta Sel Felaketi: Hayvanlar Can Verdi, Evler Sular Altında

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Kars’ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, akşam saatlerinde etkisini artırarak dolu ile birlikte sele dönüştü. Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde meydana gelen sel felaketi, bölge halkına zor anlar yaşattı.

Şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve ahır sular altında kalırken, bazı hayvanlar da yaşamını yitirdi. Ayrıca, tarım aletleri, otomobiller ve traktörler de selden zarar gördü.

3 VATANDAŞ MAHSUR KALDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölçülü köyünde evlerinde mahsur kalan 3 vatandaş, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, tıkanan menfezleri açarak sel sularının tahliyesine yardımcı oldu. Bazı vatandaşlar da evlerine dolan suları kovalarla boşaltmaya çalıştı.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM'

Derecik köyünde evi sular altında kalan Ayhan Kanbay, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evimizi bir anda su bastı, yakacağımız ve kümes hayvanlarımız gitti, ahırı su bastı. Buzağımız vardı, ahıra giremiyoruz, boğuldular mı bilmiyoruz."

Ölçülü köyünden Güven Taşkıran da suyun aniden bastığını belirterek, "Su bahçe duvarından içeri girdi, sonra tüm odaları doldurdu. İlk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

VALİ SEL BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Kars Valisi Ziya Polat da selden etkilenen köylere giderek incelemelerde bulundu. Polat, sahada çalışan ekiplerden bilgi aldı ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının AFAD tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA