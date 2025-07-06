DEM Parti Heyeti İmralı Adası'nda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, terör örgütü PKK’nın silahları bırakacağını açıklamasının ardından devam ederken, DEM Parti Heyeti’nin İmralı Adası’na yeni bir ziyaret daha yapacağı açıklandı.

DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan yeni bir açıklamada, DEM Parti Heyeti’nin bugün İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret edeceği belirtildi.

HEYET İMRALI'DA

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’un yer alacağı öğrenilirken, heyetin saat 10.00 itibariyle yola çıktığı bildirildi. Açıklamada “DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adasına doğru hareket etmiştir” denildi.

'TARİHSEL BİR ANA TANIKLIK EDECEĞİZ'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin son gelişmeleri şöyle değerlendirmişti: Pratik ve somut adımlara ihtiyaç olduğunu DEM Parti olarak söyledik. Devlet yetkililerinin bazı açıklamalarından hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından hem parti sözcülerinin açıklamalarından ve örgüt yöneticilerinin açıklamalarından da önümüzdeki günlerde silahsızlanma süreciyle ilgili önemli ve tarihi bir adım daha atmaya hazırlanıldığını bizimle paylaşılan bilgilerden de görüyoruz. Bize bu soruları soranlara; yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bizimle paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki 1 hafta içerisinde birtakım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Bizimle paylaşılan bilgilere göre mekânsal olarak da çok soru geliyor. Irak Kürt bölgesinde olması beklenen bir tarihi adım. Bu adım da kongre kararlarına uygun bir şekilde yapılacak.

'BU HAYALİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şunları söylemişti: Bu hayali gerçekleştireceğiz. Terörsüz Türkiye adımları kontrollü biçimde ardı ardına atılıyor. Bizim tavrımız net, bunu en başından ifade ettik. 'Silah bırakma koşulsuz olmalı ve örgüt yapısal olarak kendini feshetmelidir.' dedik ve aşama aşama bu noktaya gelindi.

GÖRÜŞME HAFTAYA

Önümüzdeki hafta Pervin Buldan ile Mithar Sancar'la görüşme gerçekleştireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılacağını bildirmişti.

CUMHURBAŞKANI, DEM PARTİ’Yİ KABUL EDECEK

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Heyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin “Cumhurbaşkanımız DEM Parti heyetini haftaya kabul edecek. Gün belli olduğunda bu paylaşılacaktır. Terörsüz Türkiye çalışmaları kararlılıkla sürüyor. O konudaki çalışmalar kendi ritmi içinde ilerliyor. Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı konuşma önemli. Cumhur İttifakı'nın çağrılarıyla başlayan süreç daha sonra devlet politikasına dönüşmüştür” açıklamasını yapmıştı.

SONZİYARET 18 MAYIS'TA YAPILMIŞTI

Son olarak 18 Mayıs’ta DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol Sayın’ın yer aldığı heyet, İmralı Adası’na ziyaret gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrasında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın “Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz" mesajı paylaşılmıştı.

DEM PARTİ MYK TOPLANMIŞTI

Terör örgütü PKK’nın "kendini feshettiği ve silah bıraktığını" açıklamasının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yeni süreci değerlendirmek ve olası adımları belirlemek üzere toplanmıştı.

DEM Parti’nin geçmişte görev alanlar ve İmralı ziyaretçileri için koruma talep ettiği, siyasi partilere ziyaretler planladığı, yeni dönemin kritik başlıkları arasında yargı paketleri, infaz düzenlemeleri ve anayasa tartışmalarının yer aldığı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi