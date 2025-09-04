Kayseri'deki Fabrika Yangını 15 Saat Sonra Kontrol Altında! 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde peş peşe meydana gelen orman yangınları endişe yaratırken, alevlere müdahalede geç kalınma ve yetersizlik de tepkilere neden oluyor. Dün de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında yangın meydana geldi.

Dün akşamüstü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek verdi.

3 KİŞİ HASTANEDE

Fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda uzun süre devam eden yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ancak 15 saat sonra kontrol altına alınabildi. Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA