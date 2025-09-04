Kayseri'deki Fabrika Yangını 15 Saat Sonra Kontrol Altında! 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki keçe fabrikasında dün çıkan yangın ancak 15 saat sonra kontrol altına alınabildi. Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Kayseri'deki Fabrika Yangını 15 Saat Sonra Kontrol Altında! 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde peş peşe meydana gelen orman yangınları endişe yaratırken, alevlere müdahalede geç kalınma ve yetersizlik de tepkilere neden oluyor. Dün de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında yangın meydana geldi.

Dün akşamüstü henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek verdi.

Kayseri'deki Fabrika Yangını 15 Saat Sonra Kontrol Altında! 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

3 KİŞİ HASTANEDE

Fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda uzun süre devam eden yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ancak 15 saat sonra kontrol altına alınabildi. Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.

Kayseri'deki Fabrika Yangını 15 Saat Sonra Kontrol Altında! 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 2

Denizli'deki Yangından Şoke Eden Görüntüler! Yangını O Büyüttü... Kimse Engel OlamadıDenizli'deki Yangından Şoke Eden Görüntüler! Yangını O Büyüttü... Kimse Engel OlamadıGündem
Aydın'da Çıkan Yangın Kontrol Altına AlındıAydın'da Çıkan Yangın Kontrol Altına AlındıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yangın Kayseri
Son Güncelleme:
4 Eylül 2025 Burç Yorumları: Eski Defterler Ansızın Açılacak 4 Eylül 2025 Burç Yorumları: Eski Defterler Ansızın Açılacak
Herkes İhanet Sanıyordu Ancak Gerçek Bambaşka Çıktı! 3 Yıllık İlişkiyi Noktalayan İstek: Bakın Hakan Sabancı ve Hande Erçel Neden Ayrılmış? 3 Yıllık İlişkiyi Bitiren İstek!
Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Cenaze Programı Belli Oldu Öldürülen Savcının Cenaze Programı Belli Oldu
Google Çöktü, Her Şey Durdu! İşte Kullanabileceğiniz En İyi Alternatif Arama Motorları İşte Kullanabileceğiniz En İyi Alternatif Arama Motorları
ÇOK OKUNANLAR
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti
Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı