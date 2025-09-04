MSB'den Tepki Çeken Karelere 'Yapay Zeka' Savunması: Anıtkabir'de Askerlerin Üstleri Arandı mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'de törene katılan bazı askerlerin güvenlik noktalarından geçerek alana alındığı ve bazı noktalarda üstlerinin arandığını görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık kaynaklarının açıklamasında kamuoyu gündemine oturan görüntüler için "yapay zeka ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı" ifadesine yer verildi.

'YAPAY ZEKA GÖRÜNTÜLERİ'

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Basında ve sosyal medyada; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen törende yapay zekâ ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı, törene katılmak üzere aileleriyle birlikte gelen askeri personelin içeri alınmadığı iddiaları ve 2019 yılında bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından Bakanlığımız ve şahsi olarak general/amirallerimiz tarafından derhal suç duyurusunda bulunulan ve dava süreci devam eden görüntülerin tekrar dolaşıma sokulması Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabasıdır" denildi.

'MİLLETİMİZİ HEDEF ALIYORLAR'

Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçek olmayan veya yıllar önce dava konusu olmuş konuların tekrar gündeme getirilmesi suretiyle yapılan algı operasyonları sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi