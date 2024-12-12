Blinken, İsrailli Askerlerin Katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ailesi ile Görüşecek

İşgal altındaki Batı Şeria'daki 6 Eylül'deki bir protesto sırasında 26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi İsrail güçlerince başından vurularak öldürüldü. Ezgi'nin cenazesi Türkiye'de toprağa verildi. Adalet Bakanı Tunç İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne ilişkin, “Türkiye tarafından soruşturma açıldı” açıklamasında bulundu. Eygi'nin ölümü dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmek üzere Washington'a gidecekleri öğrenildi.

Eygi ailesinden alınan bilgiye göre, aile üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Kongre üyeleriyle bir araya gelmek üzere 15 ila 20 Aralık'ta Washington'ı ziyaret edecek.

Eygi ailesinin Blinken ile görüşmesinin 16 Aralık'ta yapılmasının öngörüldüğü, Washington'da Dışişleri Bakanlığı önünde bir basın toplantısının düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Aile üyelerinin ayrıca 17 Aralık'ta Kongre üyeleriyle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA