Almanya'nın Konuştuğu Dava: Schumacher'e Milyon Euroluk Şantajda Türk Sanıktan İtiraf

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in ailesi, son derece hassas verilerin ele geçirilmesi ve şantaj girişimiyle sarsıldı. Savcılık iddianamesine göre, 53 yaşındaki Yılmaz T., 30 yaşındaki oğlu Daniel ve ailenin eski koruması 53 yaşındaki Marcus F., Schumacher ailesinden 15 milyon euro talep etti. Bu talebin yerine getirilmemesi halinde, ailenin özel fotoğraf ve videolarının Darknet’te yayımlanacağı tehdidinde bulundular.

Hürriyet'ten Murat Tosun'un haberine göre, 53 yaşındaki Yılmaz T. ve 30 yaşındaki oğlu Daniel, mahkemede suçlarını itiraf etti. Yılmaz T., “Bu işe ben sebep oldum. Gerçekten pişmanım” dedi ve Schumacher ailesinden özür diledi.

Yılmaz T.

Savcılık açıklamasında, ele geçirilen veriler arasında 900 fotoğraf, 600 video ve Schumacher’in dijitalleştirilmiş sağlık kayıtlarının yer aldığı belirtildi. Bu bilgilerin son derece özel ve hassas olduğu vurgulandı.

Schumacher, 2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonrası ağır bir kafa travması geçirmiş ve o tarihten bu yana kamuoyundan uzak, ailesinin koruması altında bir hayat sürdürüyordu. Aile, Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili bilgilerin paylaşılmaması konusunda hassasiyetini defalarca dile getirmişti.

Şantaj davasında kararın 2025 yılı başlarında açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet