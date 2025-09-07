Plajda Köpek Balığı Dehşeti: 1 Kişi Öldü, 2 Plaj Kapatıldı

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde meydana gelen köpek balığı saldırısı, bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayın ardından Sydney sahillerindeki iki plaj güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

ABC News’te yer alan habere göre, 57 yaşındaki Mercury Psillakis, Long Reef Plajı’nda sörf yaptığı sırada köpek balığının hedefi oldu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Psillakis kurtarılamadı.

3.5 METRE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yetkililer, sörf tahtasında bulunan izlerden saldırının yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığı tarafından gerçekleştiğini tahmin ettiklerini duyurdu.

DRONE'LU ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay sonrası sahil güvenlik ekipleri, köpek balığının izini sürmek için drone ve helikopter destekli arama çalışmaları başlattı. Bölgedeki risk nedeniyle Long Reef ve yakınındaki Dee Why Plajı geçici olarak halka kapatıldı.

Kaynak: AA

