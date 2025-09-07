Tülay Hatimoğulları’ndan Meclis Komisyonu’na Tarihi Çağrı: ‘Derhal Öcalan ile Temasa Geçmeli’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin İstanbul’daki genel merkezinde düzenlenen “İl Eş Başkanları Toplantısı” öncesinde önemli mesajlar verdi.

Hatimoğulları, barış ve çözüm sürecinin merkezinde yer alması gereken kişinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan olduğunu vurgulayarak, Meclis’teki komisyona “Cesur olun, ön yargılarınızdan kurtulun” çağrısında bulundu.

'ÖCALAN’IN ÇAĞRISI KURTULUŞ PARADİGMASI'

Hatimoğulları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın barış çağrısının Kürt halkıyla sınırlı kalmadığını, Arap, Türk, Ezidi, Ermeni, Fars ve farklı inançlardan insanların ortak kurtuluş paradigmasını temsil ettiğini belirtti.

Abdullah Öcalan'ın ardından PKK kongresinin toplandığını ve Süleymaniye’de silahların yakılmasının barış ve demokratik çözümün simgesi olduğunu ifade etti.

KOMİSYONA SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun değerli bir oluşum olduğunu söyleyen Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan beklentilerini şöyle aktardı:

Bölgedeki kriz ortamının oyalanmaya tahammülü yok; komisyon hedefine odaklanmalı.

Kürt sorununun demokratik çözümüne yönelik yasal düzenlemeler (özgürlük yasaları, demokratik entegrasyon yasaları vb.) hızla parlamentoya sunulmalı.

“Umut hakkı” kapsamında Öcalan’a özgür çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalı.

Komisyon, zaman kaybetmeden İmralı’ya gidip Öcalan ile temasa geçmeli.

DEVA VE MHP’DEN GELEN DESTEK MESAJLARI

Hatimoğulları, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile MHP’li Feti Yıldız’ın da Öcalan’la görüşülmesi konusunda destek açıklamaları yaptığını hatırlattı.

Bu yaklaşımın çok değerli olduğunu belirten Hatimoğulları, “Türkiye’de barış istiyorsak, Öcalan’la görüşmek kaçınılmazdır” dedi.

'KOMİSYON KENDİSİ GÖRECEK'

Hatimoğulları “Öcalan'la görüşecek komisyonun barışa olan inancının daha da derinleşeceğini yürekten inanıyoruz. Çünkü kendisinin Barış ve Demokratik Toplum konusundaki paradigması, derinliği, çalışmaları ve Türkiye'nin şu anki mevcut koşulları içinde yapacağı somut önermelerin ne kadar büyük fayda sağlayacağını komisyon gittiğinde kendisi görecektir" dedi.

Kaynak: DHA