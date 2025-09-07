İstanbul’da ‘8 Eylül’ Alarmı! Güvenlik Planı Açıklandı, 800'den Fazla Noktada Olağanüstü Önlem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni eğitim öğretim yılına sayılı saatler kala İstanbul Valiliği, öğrencilerin huzur ve güvenliği için okul çevrelerinde alınan tedbirleri açıkladı. Yaklaşık 3 milyon öğrencinin ders başı yapacağı kentte, yüzlerce noktada binlerce güvenlik personeli görev yapacak.

3 BİN 151 POLİS GÖREV BAŞINDA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca toplam 808 noktada, 1.496 ekip ve 3.151 personel ile güvenlik önlemleri hayata geçirilecek.

Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki 569 ekip, belirlenen okullarda sabit görev alacak. Ayrıca, Mobil Okul Timleri 39 ilçede 47 ayrı ekip ile olası olaylara anında müdahale için sahada olacak.

120 NOKTADA HER GÜN DENETİM

Eğitim yılı süresince, her gün 120 noktada çocuk, asayiş, trafik ve narkotik ekiplerinin de içinde bulunduğu 331 güvenlik ekibi, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirecek. Bu denetimler, öğrencilerin sıklıkla bulunduğu işletmeleri ve alanları da kapsayacak.

TRAFİK DENETİMLERİ SIKILAŞTIRILIYOR

İstanbul trafiği de okulların açılmasıyla birlikte özel denetime tabi tutulacak. 8-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, toplam 866 personel, okul servisleri ve yoğun trafik noktalarında görev alacak. 309 ekip, 177 motosikletli, 39 yaya ve 33 çekici aracı ile denetimler sıkılaştırılacak.

Okul servis araçları da özel denetimlere tabi olacak. Eğitim yılı boyunca bu araçlara yönelik denetimler aralıksız sürecek.

YUNUS TİMLERİ VE JANDARMA DA DEVREDE

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı 100 motosikletli Yunus ekibi, okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde görev alacak. Kritik kavşak ve meydanlarda ise 10 özel ekip konuşlandırılacak.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı da kendi sorumluluk alanlarındaki okullarda 145 tim ve 404 personel ile sahada olacak. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele, alkol ve tütün denetimleri gibi konularda da görev alacak.

Kaynak: AA-DHA-İHA