Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açtı.

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Kuruma ait resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen oturumun soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10’luk bölümü kamuoyuyla paylaşıldı.

ADAYLAR İÇİN ERİŞİM AÇILDI

Sınava katılan adaylar, soru kitapçığının tam haline T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle “ais.osym.gov.tr” adresi üzerinden ulaşabilecek. Kitapçık, temel dizilim halinde adayların erişimine sunulacak ve bu erişim süresi 10 gün boyunca devam edecek.

SÜREÇ 17 EYLÜL’DE SONA ERECEK

ÖSYM’nin duyurusuna göre, kitapçıkların erişim süresi 17 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapatılacak ve adayların kitapçıklara erişimi mümkün olmayacak.

